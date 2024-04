Les Spice Girls réunies le temps d'une soirée pour une bonne cause

Victoria Beckham a fêté ces derniers jours ses 50 ans, un événement célébré en bonne compagnie. Pour l'occasion, les membres des Spice Girls se sont réunies, un moment capturé par David Beckham sur Instagram. Les cinq artistes ont repris en chœur et en chorégraphie leur tube "Stop", sorti en 1997.

Les fans nostalgiques en rêvent, mais les Spice Girls ne prévoient pas de remonter sur scène cette année afin de célébrer les 30 ans de la création du groupe. Pour autant, cela n'empêche pas les cinq membres du "girl band" de passer des moments chaleureux ensemble, comme en témoigne une vidéo postée sur son compte Instagram par David Beckham. L'ancien footballeur a dégainé son smartphone à l'occasion des 50 ans de son épouse Victoria et filmé une scène de communion qui a réjoui ses abonnés.

La chanteuse désormais créatrice de mode, qui fêtait son anniversaire, a partagé ce moment en bonne compagnie puisque les Spice Girls au complet étaient réunies. Mel C, Mel B, Emma Bunton, Geri Halliwell... Aucune n'a manqué à l'appel.

Cette réunion d'artistes s'est déroulée en chanson. Sur la courte séquence publiée par l'ex-footballeur, les membres du groupe dansent en tenue de soirée et reprennent en chœur leur titre "Stop", sorti en 1997.

Dans les commentaires, certains internautes rêvent d'un retour éphémère du quintet sur scène : plusieurs proposent d'ailleurs des noms de festivals célèbres où les stars pourraient se produire. Une perspective pour le moins improbable : au cours d'une récente interview donnée à France Inter, Victoria Beckham avait écarté l'hypothèse d'une formation même éphémère du groupe. Pour fêter les 30 ans des Spice Girls ? "On fera peut-être un dîner, où on évoquera nos souvenirs, mais ça ne sera pas plus", avait-elle glissé.