Malgré la maladie, Céline Dion se dit "déterminée à remonter un jour sur scène"

La star québécoise s'adresse à ses fans sur Instagram dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation au syndrome de la personne raide. Une maladie qui lui a été diagnostiquée en 2022 et qui l'empêche de revenir chanter pour ses millions de fans dans le monde. Alors qu'un documentaire racontera bientôt son combat contre la maladie, elle affirme son intention de remonter sur scène.

Céline Dion donne de ses nouvelles. Alors que ses apparitions médiatiques se font rares, la chanteuse québécoise de 55 ans s’exprime ce samedi dans un message posté à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation au syndrome de la personne raide (SPS), une maladie qui lui a été diagnostiquée en 2022 alors qu’elle se préparait à une grande tournée mondiale.

"Essayer de surmonter cette maladie auto-immune a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie, mais je reste déterminée à remonter un jour sur scène et à mener une vie aussi normale que possible", écrit-elle en légende d’un cliché sur lequel elle pose en compagnie de ses trois fils, René-Charles, 23 ans, et les jumeaux Eddy et Nelson, 13 ans.

"Je suis profondément reconnaissante de l'amour et du soutien de mes enfants, de ma famille, de mon équipe et de vous tous !", insiste l’interprète de "All By Myself". "Je tiens à transmettre mes encouragements et mon soutien à tous ceux et celles qui, dans le monde entier, ont été touchés par le SPS. Je veux que vous sachiez que vous pouvez surmonter cette épreuve. Nous pouvons surmonter cette épreuve !".

Alors que les spéculations les plus sombres circulaient autour de son état de santé, Céline Dion a brisé le silence le 31 janvier en annonçant la sortie prochaine d’un documentaire consacré à son combat contre la maladie. Réalisé par l’Américaine Irene Taylor qui a suivi la star pendant un an de sa vie, il sera prochainement disponible sur la plateforme Prime Vidéo dans 140 pays.

Quelques jours plus tard, la chanteuse faisait une apparition surprise sur la scène des Grammy Awards pour remettre le prix de l’album de l’année à Taylor Swift. "Ceux qui ont eu la chance d'assister aux Grammy Awards ne devraient jamais considérer comme acquis l'immense amour et la joie que la musique apporte à nos vies et aux gens du monde entier", allait-elle lancer.

Céline Dion a vendu plus de 250 millions d'albums au cours de ses 40 ans de carrière. La star québécoise n'est plus montée sur scène depuis un concert à Newark aux États-Unis en mars 2020. Sa tournée Courage World Tour avait alors été interrompue par la pandémie de Covid-19. Depuis, les symptômes du SPR la tiennent éloignée de son public.