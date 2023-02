"Sur L’Adamant" : un documentaire sur une péniche parisienne pas comme les autres primé à Berlin

C’est l’histoire d’une péniche pas tout à fait comme les autres. Sur L’Adamant, un documentaire français, consacré à ce centre de jour qui accueille des patients souffrant de troubles psychiques, a reçu samedi l’Ours d’or de la 73ème Berlinale. Derrière la caméra, on retrouve Nicolas Philibert, le cinéaste qui avait bouleversé les spectateurs il y a plus de vingt ans avec Être et avoir (2002) où il racontait l’année scolaire d’une classe unique dans une petite commune en Auvergne.

Inauguré en 2011, L’Adamant est un bâtiment flottant en verre et bois de 650 m2, amarré au Quai de la Rapée dans le XIIe arrondissement, à hauteur de la gare de Lyon. Destiné à désengorger les hôpitaux du centre de Paris, cet établissement unique en Europe accueille jusqu’à 50 patients de plus de 16 ans au quotidien, certains souffrant de pathologies socialement très handicapantes.