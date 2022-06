Sur scène, Jennifer Lopez présente son ado Emme comme non-binaire en utilisant des pronoms neutres

Partagée sur TikTok, la vidéo de l’arrivée d’Emme devant le public a déjà été visionnée plus de 2 millions de fois. Jennifer Lopez a quant à elle partagé sur Twitter des clichés pris en coulisses. Les internautes étaient nombreux à saluer son soutien apporté à son enfant en plein mois des fiertés. Il y a deux ans, l’interprète de "Let’s Get Loud" partageait l’histoire de Brendon, son "nibling" transgenre et non-binaire. Un terme qui désigne un neveu ou une nièce de manière non genrée. "Il s’agit d’accepter le changement et les défis avec amour, et savoir que tout est possible quand on le fait", déclarait alors la chanteuse. Un constat simple qu'elle semble aussi s'appliquer désormais.