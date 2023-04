Sur son nouvel album "72 Seasons", Metallica regarde ses démons droit dans les yeux

Plus évocateur encore, "Screaming Suicide" met en scène un homme qui lutte avec ses pulsions de mort, tandis que sur "If Darkness Had a Son", il s’ordonne de résister à la tentation de l’ombre. À l’inverse, plusieurs titres comme "Lux Aeterna" et "Chasing Light" manifestent l’espoir de lendemains meilleurs. S’adressant à son propre malheur sur "Inamorata", le titre final de plus de 11 minutes, il lâche : "Si je t’ai créé, je peux bien te tuer".

Musicalement, Metallica est un groupe qui n’invente plus grand-chose, piochant dans le meilleur de sa discographie l’inspiration de ce 12ème opus, qui s’est déjà installé en tête des ventes. Ce qu’on ne peut lui retirer, c’est sa force de conviction et son plaisir à jouer ensemble, que ce soit en studio ou sur scène, où les "Four Horsemen" sont attendus partout dans le monde. En France, ce sera pour deux soirs au Stade de France, les 17 et 19 mai 2023. Et la thérapie de groupe s’annonce explosive.