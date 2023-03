"C’est horrible" : le youtubeur Néo prend la parole après la condamnation de ses parents

Néo précise aussi qu'il ne s'est jamais fait exploiter par sa mère, contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux : "Je ne me suis jamais fait exploiter, mon frère non plus. On n'a jamais été contraints, on a toujours fait les choses avec plaisir. On est là pour se faire kiffer et vous faire kiffer en vous apportant du bonheur (…) Ma parole devrait être plus importante que la parole d'un connard sur les réseaux sociaux", s'est-il énervé.

Ce dernier est également revenu sur une rumeur persistante : celle que sa mère ne serait pas malade, et qu'elle feindrait la maladie pour ne pas aller en prison. "On aimerait bien que ce soit un mensonge. Franchement voir ma mère en pleine forme, ça me ferait plaisir effectivement. Mais malheureusement, ce n’est pas le cas. Ma mère a une maladie auto-immune incurable, très compliquée à gérer. C’est une spondylarthrite ankylosante", détaille le jeune homme. Inflammation chronique des articulations, cette maladie se manifeste par des poussées douloureuses entrecoupées d'accalmies.