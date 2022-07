"Je veux laisser quelque chose à mes enfants" : Sylvester Stallone, 76 ans, réclame les droits de "Rocky"

Pour beaucoup, c’est le double de Sylvester Stallone. Le 3 décembre 1976, le public américain fait connaissance avec Rocky Balboa, un boxeur amateur de Philadelphie qui va sortir de la misère en affrontant Apollo Creed, le champion du monde de boxe. L’acteur, qui a écrit le scénario, s’est en partie inspiré de sa jeunesse dans le quartier pauvre de Hell’s Kitch, à New York, et des moqueries qu’il a subies à cause de sa paralysie faciale, liées à des complications lors de sa naissance.

Couronné par l'Oscar du meilleur film, Rocky aura sept suites, en incluant les deux spin-off récents consacrés au fils d’Apollo, incarné par Michael B. Jordan. Un troisième, réalisé par ce dernier, doit sortir en novembre prochain. Ce sera aussi le premier de la saga dans lequel Sylvester Stallone n’apparaîtra pas, même s’il est crédit en tant que producteur. Faut-il y avoir le résultat d’une sombre affaire de gros sous ?