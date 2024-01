Sylvester Stallone en tête des nominations aux Razzie Awards avec "Expendables 4"

Surnommés les "Oscars du pire", les Razzie Awards viennent d'annoncer la liste des nominés en vue de leur prochaine cérémonie. Avec sept nominations, "Expendables 4" arrive largement en tête, Sylvester Stallone étant cité dans la catégorie pire second rôle masculin.

Va-t-il prendre la nouvelle avec humour ? Avec sept nominations pour le quatrième volet de la franchise Expendables, le légendaire Sylvester Stallone, 77 ans, part "favori" de la prochaine cérémonie des Razzie Awards, les "Oscars du pire" qui seront remis le 9 mars prochain.

Sorti chez nous en octobre dernier, cet opus est notamment nommé dans la catégorie pire film, pire réalisateur pour Scott Waugh, pire scénario, pire actrice dans un second rôle pour Megan Fox ou encore pire acteur dans un second rôle pour Stallone en personne. De quoi bien enfoncer le clou de son échec au box-office.

Deux nominations pour Megan Fox

Dans la catégorie pire acteur, le Razzie 2024 se jouera entre Russell Crowe (L’Exorciste du Vatican), Vin Diesel (Fast and Furious 10), Chris Evans (Ghosted), Jason Statham (En eaux très profondes) et Jon Voight, le papa d'Angelina Jolie (Mercy), fidèle soutien de Donald Trump.

Dans la catégorie pire actrice, la distinction sera disputée entre Ana de Armas (Ghosted), Salma Hayek (Magic Mike’s Last Dance), Jennifer Lopez (The Mother), Helen Mirren (Shazam 2) et Megan Fox (Johnny & Clyde), la comédienne héritant donc deux nominations dans une même cérémonie.

L’an dernier, c’est le sulfureux Blonde de Andrew Dominik, sorti sur Netflix, qui était arrivé en tête des nominations, cités dans huit catégories. L’adaptation du roman culte de Joyce Carole Oates avait finalement décroché le Razzie du pire film et du pire scénario.

Si Jared Leto avait lui été élu pire acteur pour le blockbuster Marvel Morbius, le trophée de la pire actrice n’avait pas été attribué, les organisateurs ayant été pointés du doigt pour avoir nommé la toute jeune Ryan Kiera Armstrong, 12 ans, pour son rôle dans Firestarter.