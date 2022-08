Sylvester Stallone et Jennifer Flavin divorcent après 25 ans de mariage

Avant Jennifer Flavin, Sylvester Stallone avait déjà convolé à deux reprises. De 1974 à 1985, il a été marié à Sasha Czack, avec laquelle il a eu deux fils, Sage Moonblood, décédé en 2012 à l'âge de 36 ans, des suites d'une défaillance cardiaque, et Seargeoh, autiste et aujourd'hui âgé de 43 ans. Puis de décembre 1985 à juillet 1987, il a été marié à l'actrice Brigitte Nielsen, sa partenaire dans Rocky IV et dans Cobra.

L'année suivante, l'acteur fera la connaissance de Jennifer Flavin, alors jeune mannequin, dans un restaurant de Beverly Hills. En 1994, ils se séparent lorsque la star révèle avoir eu une liaison avec Janice Dickinson, une autre mannequin qui affirme qu'il est le père de son enfant. Un test de paternité révèlera le contraire et Sly se remettra en couple avec Jennifer Flavin, qu'il épousera en 1997 à Londres.