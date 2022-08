Sylvester Stallone tacle "les parasites" qui produisent un film dérivé de Rocky sans lui

"Je présente mes excuses aux fans, je n’ai jamais voulu que les personnages de Rocky soient exploités par ces parasites", s’agace Sylvester Stallone. Les parasites en question ? Le producteur Irwin Walker, qu’il qualifie de "pathétique", et "ses stupides vautours de fils" Charles et David. "Ils rongent jusqu'aux os un autre magnifique personnage que j’ai créé sans me le dire", insiste Sly. Un uppercut de plus dans le combat qu’il mène depuis des années contre le producteur nonagénaire.