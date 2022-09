"Syndrome E" ce jeudi soir sur TF1 : les petits secrets de l’adaptation du best-seller diabolique de Franck Thilliez

C’est un petit événement pour les fans de thriller made in France. TF1 donne ce jeudi soir le coup d’envoi de Syndrome E, l’adaptation en six épisodes de 52 minutes du best-seller de Franck Thilliez paru chez Fleuve en 2010. Un double pari puisqu’il s’agit du premier roman réunissant ses deux personnages récurrents, Sharko et Hennebelle. Mais aussi parce que l’univers de l’écrivain lillois est bien plus sombre et complexe que l’ordinaire des polars diffusés en prime time sur les grandes chaînes.

Commissaire à la brigade criminelle, Franck Sharko se remet à peine de l’interpellation spectaculaire d’un serial killer lorsqu’il est chargé d’enquêter sur le "dérapage" suspect de Lucie Hennebelle, flic à la BAC du XXe arrondissement de Paris. Après avoir découvert le cadavre d’un homme qui visionnait un étrange film en noir et blanc, la jeune femme a en effet pleuré des larmes de sang et tiré sur son partenaire et amant. C’est le point de départ d’une affaire terrifiante qui mêle expériences scientifiques et trafic d’enfants, du Maroc au Canada.