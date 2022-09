"Syndrome E" : peut-on pleurer des larmes de sang comme l’héroïne de la série de TF1 ?

Phénomène rare, l’hémolacrie est une pathologie qui entraîne l’écoulement de sang au niveau des yeux, du nez et même de la racine des cheveux. Conjonctive bactérienne, mauvaise coagulation sanguine, voire tumeur dans l’appareil lacrymal… Les causes sont multiples, plus ou moins graves, et ne trouvent pas toujours de traitement adéquat.

En 2016, une mère française racontait dans L’Obs le calvaire de sa fille de 14 ans, atteinte d’endométriose lacrymale, l’adolescente saignant des yeux, du nez et de la bouche de manière chronique. En mars 2021, une étude du British Medical Journal détaillait un cas similaire chez une jeune femme indienne de 24 ans durant ses règles.