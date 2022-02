"L’origine du monde" censuré sur les réseaux sociaux ? L’Académie des beaux-arts s’insurge

Une initiative "plutôt maline", estime Thomas Schlesser, auteur d'un ouvrage intitulé L'art face à la censure. "En basculant sur le réseau OnlyFans, les œuvres reprennent de fait le caractère provocateur, voire pornographique qu'elles pouvaient avoir à leur époque", commente cet historien de l'art, directeur de la Fondation Hartung-Bergman.

Ces derniers mois, les responsables d’Instagram & co ont promis d’adopter des règles plus nuancées vis-à-vis de la nudité. "La réalité, c'est que concernant la représentation des corps, notamment féminins, rien n'a réellement bougé, que cela relève ou non d'une forme artistique", commente Olivier Ertzscheid, enseignant-chercheur en sciences de l'information à l'Université de Nantes qui constate une "forme de pruderie ou de pudibonderie marketing".