"Tapie" sur Netflix : entre réalité et fiction, que vaut la série avec Laurent Lafitte ?

Malgré le refus de l'ancien ministre de la Ville de François Mitterrand, Tristan Séguéla se lance dans l’écriture avec Olivier Demangel, le futur scénariste de Novembre de Cédric Jimenez et de Tirailleurs avec Omar Sy. "Le but n’était pas de montrer Tapie comme un escroc absolu et de faire un biopic choc", précise l’intéressé. "Mais nous n’avions pas l’intention non plus d’en faire un ange, qui a failli sauver le pays et qu’un complot politico-financier a fait tomber. On voulait raconter le personnage de l’intérieur. D’où il partait et ce qu’il avait dû affronter pour atteindre ses objectifs."

Verdict ? Une minisérie magistrale qui revisite sans temps mort trois décennies de l’Histoire de France, des années 1960 où ce fils d’ouvrier CGT tente de percer dans la chanson, à sa condamnation dans l’affaire du match truqué entre l’OM et Valenciennes en 1993. Entre les deux, des amours, des faillites, des ambitions et des scandales qui ont rythmé l’actualité et donné naissance à un mythe bien de chez nous. La reconstitution de plusieurs épisodes clés comme le débat télé face à Jean-Marie Le Pen est bluffante. Mais c’est bel et bien sa dimension humaine qui donne à Tapie toute sa force et sa singularité.