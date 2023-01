Tatjana Patitz, mannequin star des années 1990, est morte à 56 ans

Née en Allemagne, élevée en Suède et installée en Californie, Tatjana Patitz "a toujours été le symbole européen du chic, comme la rencontre de Romy Schneider et de Monica Vitti", a déclaré à son propre magazine Anna Wintour, patronne de Vogue. “Elle était beaucoup moins visible que ses pairs - plus mystérieuse, plus adulte, plus inaccessible - et cela avait son propre attrait.”

Si Tatjana Patitz a tenté de percer dans le cinéma (elle a fait des apparitions dans Soleil levant et Prêt-à-Porter), elle a fini par prendre du recul pour mener une vie plus calme, dédiée aux animaux et à l'éducation de son fils Jonah Johnson, aujourd'hui âgé de 19 ans. Son dernier passage dans un défilé remontait à la Fashion Week de Milan, en 2019, pour la marque Etro.