Mort de Taylor Hawkins à 50 ans : le batteur des Foo Fighters avait consommé opiacés et antidépresseurs

Taylor Hawkins faisait partie des Foo Fighters depuis 1997, jouant des percussions sur certains de leurs plus grands succès, notamment Learn to Fly et Best of You. Il avait auparavant joué de la batterie pour la chanteuse indépendante canadienne Alanis Morissette.

Les Foo Fighters, le groupe de Dave Grohl, l'ex-batteur de Nirvana, ont célébré leur 25e anniversaire l'année dernière et avaient récemment produit Studio 666, un film d'horreur rock.