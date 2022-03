Décès de Taylor Hawkins, batteur des Foo Fighters, à l'âge de 50 ans

Taylor Hawkins faisait partie des Foo Fighters depuis 1997, jouant des percussions sur certains de leurs plus grands succès, notamment Learn to Fly et Best of You. Quelques heures seulement après l'annonce de sa mort, des hommages ont afflué dans le monde de la musique. Le légendaire Ozzy Osbourne a tenu à saluer en Hawkins "une grande personne et un musicien incroyable", le rocker punk Billy Idol qualifiant la nouvelle de "tragique". Le guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello, a loué "l'inarrêtable puissance rock" du défunt. "Totalement incrédules à l'annonce de la mort de Taylor Hawkins", a tweeté le groupe de rock Nickelback.