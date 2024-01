Taylor Swift bat un record détenu par le "King" Elvis Presley

Taylor Swift a dépassé Elvis Presley en devenant l'artiste solo à occuper le plus longtemps la tête des charts américains. Tout album confondu, elle est restée 68 semaines en tête du Billboard 200, le classement américain des albums les plus vendus et les plus écoutés. Elvis Presley a, lui, été classé premier pendant 67 semaines.

La reine de la musique américaine a détrôné le "King". Taylor Swift a terminé l'année 2023 en finissant en tête des charts américains pour la 68e semaine, tout album confondu, a indiqué le magazine Billboard, ce 31 décembre. La chanteuse pop bat ainsi un record pour un artiste solo jusque-là détenu par Elvis Presley. Celui-ci était resté 67 semaines en tête du Billboard 200 qui classe les albums les plus écoutés aux États-Unis, entre 1952 et 2002.

13 albums au moins une fois en tête des charts

L'interprète de "Bad Blood" ou de "Shake It Off" détient par ailleurs le record du nombre d'albums ayant atteint la première place des charts. Treize de ses albums ont été classés numéro un. C'est le cas notamment de son dernier, 1989 (Taylor's Version), sorti en fin d'année, et qui termine 2023 numéro un pour la 5e semaine (non consécutive).

La "country girl" devenue icône planétaire a néanmoins encore du chemin à faire avant de battre le record absolu de semaines en tête du classement. À ce jour, ce sont les Beatles qui continuent de le détenir, leurs albums s'étant retrouvé en tête des charts durant 132 semaines.

Un défi qui ne fait probablement pas peur à la superstar tant 2023 n’aura été qu’une succession de records pour elle. Taylor Swift est notamment devenue, à 33 ans, la première artiste à être désignée personnalité de l’année par le magazine Time. Avec sa tournée "The Eras Tour" qui comprenait 60 dates étalées de mars à novembre 2023, l'artiste a aussi dépassé la barre du milliard de dollars de recettes, générant plus de revenus de billetterie que quiconque dans l'histoire de la musique en une seule série de concerts. Au sommet de son art, Taylor Swift ne compte pas s'arrêter.