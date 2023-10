Cinémas, stades de NFL et bureaux de vote : comment Taylor Swift étend son aire d’influence

Aux États-Unis et au Canada, la demande a été telle que la sortie du film a été avancée d’une journée. L’annonce a été faite par la star en personne à l’issue d’une avant-première à laquelle a même assisté Beyoncé. Avec plus de 100 millions de dollars récoltés lors des préventes, The Eras Tour est déjà le film de concert le plus rentable de l’histoire. Une prouesse réussie aussi grâce à un prix plus élevé qu’une place de cinéma habituelle. 19,89 dollars pour les adultes, 13,13 dollars pour les enfants et les seniors que n’ont pas hésité à payer les Swifties lésés par le bug de Ticketmaster au moment de l’ouverture de la billetterie.