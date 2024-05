Thomas Pesquet désespère lui aussi de ne pas avoir de billets pour les concerts de Taylor Swift

L’astronaute français a lancé une bouteille à la mer ce lundi afin de pouvoir assister à l’un des shows que la star américaine donnera à Paris La Défense Arena en fin de semaine. "Et sinon, personne n’a une place qu’il n’utilisera samedi ?", a-t-il écrit sur X. Autant dire que son message n’est pas resté bien longtemps sans réponse.

La popularité de Taylor Swift n’a pas de limites. Même pas celles de l’atmosphère. La chanteuse américaine sera heureuse de savoir qu’elle peut compter parmi ses nombreux fans, les Swifties, le plus célèbre des astronautes français. À l’approche des quatre concerts parisiens de la star, qui ouvre sa tournée européenne à Paris La Défense Arena ce jeudi 9 mai, Thomas Pesquet a tenté le tout pour le tout en lançant un appel sur X. "Et sinon, personne n’a une place qu’il n’utilisera pas pour Taylor Swift à Paris samedi ? C’est pour un ami, bien sûr…", lance-t-il.

Sa bouteille à la mer a rapidement trouvé plusieurs destinataires, heureux de pouvoir prêter main forte à l’astronaute. Paris La Défense Arena, stade fermé de plus de 40.000 place, lui a dit "ok", précisant "ne pas avoir de parking pour sa fusée". "On peut t’accueillir au Groupama Stadium en juin pour le concert de Taylor Swift si tu veux", ajoute l’enceinte lyonnaise où se produira la chanteuse américaine les 2 et 3 juin. En France, plus d’un million de personnes ont tenté de se connecter pour acheter un ticket lors des différentes mises en ventes. La salle parisienne met d'ailleurs en garde contre les nombreuses arnaques qui courent en ligne.

Thomas Pesquet aura eu plus de chance que son collègue américain Scott Kelly, victime de la vente chaotique par Ticketmaster outre-Atlantique à l’automne 2022. Prise d’assaut dès les préventes, la billetterie réservée à des fans certifiés n’avait pu maintenir la vente générale faute de tickets à distribuer. "Vraiment ? J’ai essayé de suivre le parcours des fans certifiés mais ça n’a pas fonctionné. J’avais prévu d’acheter mes billets demain. C’est quoi ce bordel ? Les Swifties, il faut se rebeller et manifester !", avait tweeté l’ancien astronaute de la Nasa. Suffisant pour faire dire aux fans de la popstar qu’il était au final peut-être plus facile d’aller dans l’espace que d’obtenir les fameux sésames pour le "Eras Tour", la tournée la plus rentable de l’histoire.