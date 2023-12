Taylor Swift : la star américaine de la pop "personnalité de l'année 2023" du Time magazine

La chanteuse de country, devenue une icône de la pop, a été désignée par le vénérable magazine "Time" "Personnalité de l'année". Dans la short-list, figuraient entre autres Vladimir Poutine, Xi Jinping ou encore le Roi Charles III.

La star américaine de la pop Taylor Swift, qui a secoué l'industrie de la musique avec une tournée au succès phénoménal, a été désignée personnalité de l'année 2023 du magazine américain Time mercredi.

"Une grande partie de ce que (Taylor) Swift a accompli en 2023 est incommensurable (...) Elle s'est engagée pour donner de la valeur aux rêves, aux sentiments et aux expériences des gens, en particulier des femmes, qui se sentaient négligées et régulièrement sous-estimées", a souligné le rédacteur en chef du magazine, Sam Jacobs. "Personne d'autre sur la planète ne peut aujourd'hui déplacer autant de personnes aussi bien", explique-t-il.

Traditionnellement, la "Personnalité de l'année" désigne une personne ayant "le pouvoir de transformer la société", indique le responsable du magazine pour expliquer son choix. "Au fil des ans, les sélections ont eu tendance à suivre certains modèles. La personne choisie est généralement un dirigeant qui domine les domaines traditionnels du pouvoir. Il s'agit très souvent d'un homme politique ou d'un titan de l'industrie. Quatorze présidents américains, cinq dirigeants de la Russie ou de l'Union soviétique et trois papes ont été récompensés".

À 33 ans, l'interprète de "Shake It Off" et de "Cruel Summer", qui succède au président ukranien Volodymyr Zelensky est "la première personnalité du monde des arts à être nommée personne de l'année pour son succès en tant qu'artiste". Elle devance notamment le président chinois Xi Jinping, son homologue Vladimir Poutine, le Roi Charles ou encore le patron de OpenAI, la poupée Barbie.