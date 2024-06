Le prince William était présent ce vendredi 21 juin au stade de Wembley, à Londres, pour assister au concert de Taylor Swift. L'héritier au trône britannique, qui fêtait ce jour-là ses 42 ans, était accompagné de deux de ses enfants. Une soirée immortalisée par un selfie royal en compagnie de la chanteuse américaine.

Le prince William est un swiftie comme les autres. Alors qu'il fêtait, vendredi 21 juin, ses 42 ans, le fils aîné du roi Charles III a décidé de célébrer cet anniversaire dans les gradins du stade de Wembley, à Londres, où Taylor Swift donnait un concert, le premier d'une série de huit dans la capitale britannique, dans le cadre de sa tournée mondiale. Pour l'occasion, le prince William était accompagné de deux de ses enfants, le prince George, 10 ans, et la princesse Charlotte, 9 ans.

"Merci pour cette super soirée"

Le prince de Galles n'a d'ailleurs pas manqué, sur le compte X du palais de Kensington, de remercier Taylor Swift pour la "super soirée" qu'il a passée en compagnie de ses enfants. Sur le cliché qui accompagnait ce message, on peut voir l'artiste américaine, tout sourire, prendre un selfie avec le prince William, George et Charlotte, visiblement ravis de rencontrer en backstage celle qui cartonne actuellement avec sa tournée mondiale record, The Eras Tour.

C'est d'ailleurs sur le compte X de Taylor Swift que l'on peut trouver l'un des selfies qu'elle a pris, et sur cette photo publiée sur son compte, le joueur de football américain Travis Kelce, compagnon de la pop star, pose à leurs côtés. "Joyeux anniversaire mon pote ! Les shows londoniens démarrent en beauté", a écrit Taylor Swift en légende du post.

Des petits pas de danse dans les gradins

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'héritier au trône britannique n'a pas boudé son plaisir au concert de Taylor Swift, qui a rassemblé près de 90.000 personnes. En témoigne une vidéo amateur qui circule sur les réseaux sociaux, et qui a été reprise par les médias britanniques, où l'on voit le prince William en train d'improviser une danse endiablée au rythme de l'un des tubes planétaires de la chanteuse, "Shake it Off".

Selon le Daily Mail, le prince William et ses enfants étaient accompagnés d'autres membres de la famille royale, à savoir Zara Tindall, fille de la princesse Anne et cousine du prince William, et son époux, l'ex-joueur de rugby Mike Tindall.