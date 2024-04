Le "phénomène" Taylor Swift en 5 chiffres

Taylor Swift a dévoilé sur Instagram, ce vendredi 19 avril, son nouvel album "The Tortured Poets Department". Tournée record, impact économique, tremblements de terre... Retour en cinq chiffres fous sur cette star de la pop qui n'en finit plus de faire parler d'elle.

"The Tortured Poets Department" : c'est le nom du nouvel album, le onzième opus, de la reine de la pop Taylor Swift. Il a été dévoilé ce vendredi 19 avril, à minuit, heure de New York (6 heures, heure de Paris). Elle a révélé sur Instagram la couverture de l'opus avec le message "all's fair in love and poetry" ou "en amour comme en poésie, tous les coups sont permis" en français.

L'album, composé de 16 morceaux, contient des collaborations avec le groupe de rock britannique Florence + The Machine et le rappeur américain Post Malone, qui l'accompagne sur le premier morceau "Fortnight". Parmi les théories circulant sur ce nouvel album, il s'épancherait sur l'ex de la chanteuse, l'acteur britannique Joe Alwyn. Près de 20 ans après s'être lancée, rien ne semble devoir l'arrêter. Cette sortie d'album ne fera qu'ajouter un peu plus au phénomène Taylor Swift. Tour d'horizon en cinq chiffres.

152 : le nombre de concerts que donnera Taylor Swift au cours de sa tournée

C'est la cinquième de sa carrière. Sa tournée mondiale, l'Eras Tour, n'est pas qu'une performance artistique. C'est aussi une performance physique. Entre le 17 mars 2023 et le 8 décembre 2024, dates de début et de fin de sa tournée mondiale, la chanteuse ne donnera pas moins de 152 concerts, dans près de 20 pays différents.

L'Eras Tour est la première tournée d'un artiste à dépasser le milliard de dollars de recettes. Le prix initial moyen d'un billet est de 238,95 dollars, selon le média spécialisé Pollstar. Mais les places sont si convoitées que le prix moyen à la revente aux États-Unis est de 3800 dollars. Le succès de sa tournée lui a permis de devenir en début d'année la première artiste à devenir milliardaire grâce aux revenus tirés de sa musique. Le magazine Forbes estime sa fortune à 1,1 milliard de dollars.

5 milliards d'euros : l'impact de sa tournée sur l'économie américaine

En plus de profiter au secteur de l'évènementiel, les concerts de Taylor Swift ont des retombées positives sur l'économie locale des villes où ils ont lieu. Entre l'argent déboursé pour le billet, mais aussi les frais pour se loger, se nourrir et se déplacer, ce sont 1300 dollars que les spectateurs américains dépensent en moyenne. Pour l'économie américaine, les revenus tirés sont de 5 milliards de dollars. Autre exemple, Los Angeles par exemple, avec près de 320 millions de dollars.

26,1 milliards : le nombre de streams sur Spotify en 2023

Qui est l'artiste la plus écoutée au monde sur les plateformes Spotify et Apple Music en 2023 ? Taylor Swift, bien sûr ! Sur Spotify, elle cumule 26,1 milliards de streams. Plus fort encore, la chanteuse place 65 de ses morceaux parmi les 100 les plus écoutés sur Apple Music sur les 10 premiers mois de 2023.

Une des clés de son succès, qui lui a permis de remporter quatre fois le Grammy de l'album de l'année. Une première. Elle se hisse devant Frank Sinatra, Paul Simon et Stevie Wonder, qui ont empoché trois fois le prix.

2 : le nombre de fois où Time Magazine l'a désignée "personnalité de l'année"

Taylor Swift est la seule personne à avoir été désignée à deux reprises "personnalité de l'année" par Time Magazine. En 2017, pour la première fois, elle figurait en couverture du magazine avec Ashley Jud, Susan Fowler, Adama Iwu ou encore Isabelle Pascual pour le mouvement qu'elles avaient lancé par leurs dénonciations des violences sexuelles du producteur de film, Harvey Weinstein.

Une seconde fois en 2023 pour "avoir construit un monde lui appartenant, mais qui fait de la place à tant de gens, pour avoir fait de son histoire une légende mondiale, pour avoir apporté de la joie à une société qui en avait désespérément besoin", a souligné le rédacteur en chef de Time, Sam Jacobs.

2,3 : la magnitude des séismes provoqués lors de ses concerts

Fait anecdotique et qui a de quoi faire sourire. En juillet 2023, deux concerts de la star de la pop à Seattle ont chacun déclenché un séisme de magnitude 2,3. C'est une professeur de géologie à l'université Western Washington, Jackie Caplan-Auerbach, qui a révélé le phénomène. Elle a analysé plus de dix heures d'enregistrement d'un capteur sismique à proximité du stade où ont eu lieu les concerts. "La musique, les haut-parleurs, le rythme. Toute cette énergie peut pénétrer dans le sol et le secouer", a-t-elle expliqué à la chaîne de télévision américaine CNN.

L'Eras Tour arrivera en France en mai. La chanteuse entamera sa tournée dans l'Hexagone par quatre concerts à La Défense Arena de Paris, du 9 au 12 mai. Puis deux concerts auront lieu au Groupama Stadium de Lyon, les 2 et 3 juin.