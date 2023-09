Taylor Swift prolonge sa tournée record au cinéma et fait déjà trembler le box-office américain

Elle prévoit déjà de faire de la place aux Swifties en limitant les salles réservées aux autres sorties hollywoodiennes. Le producteur Jason Blum s’est d’abord amusé de voir le film consacré à "The Eras Tour" sortir le même jour que L’Éxorciste – Dévotion, partageant le hashtag #Exorswift inspiré du phénomène Barbenheimer. Sauf que quelques heures plus tard, le patron des studios Blumhouse a préféré avancer d’une semaine sa production horrifique, se privant du pourtant parfait vendredi 13. "Regarde ce que tu m’as fait faire", a-t-il écrit sur X, anciennement Twitter, reprenant les paroles du tube de la chanteuse "Look What You Made Me Do". Et de conclure. "#TaylorWins", "Taylor gagne".