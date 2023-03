Le candidat de téléréalité Julien Bert accusé de violences conjugales par son ex-compagne Hilona Gos

"C'est une vidéo du désespoir, je suis en train de sombrer. En fait, je mens à tout le monde et je me mens à moi-même et je ne peux plus continuer comme ça", explique Hilona en sanglots dans la première vidéo vue par plus de 4 millions de personnes. "Je ne peux plus supporter de faire semblant", poursuit-elle, avant de raconter comment, un soir de décembre 2019, tout a basculé.