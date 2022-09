Canal+ suspend la diffusion des chaînes de TF1

Le groupe Canal+ a annoncé vendredi "renoncer" à la diffusion des chaînes gratuites du groupe TF1, dans le cadre du renouvellement du contrat de distribution entre les deux parties. Canal+ suspend donc la diffusion des chaînes de TF1, à savoir TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI.

De son côté, le groupe TF1 a pris acte de la décision de Canal+ et le déplore fortement. Alors que les chaînes du groupe TF1 sont distribuées par l’ensemble des distributeurs qui ont reconduit la convention (Free, SFR, Bouygues Telecom, Orange, Molotov et Salto), Canal +, de son côté, n’a pas souhaité conclure un nouvel accord de distribution des chaînes et services du groupe TF1 malgré des semaines de discussions et de négociations, faisant le choix de priver ses abonnés des chaînes et des services qu’ils payent dans leur abonnement.

Le groupe TF1 a décidé de saisir l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).