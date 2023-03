Michel Drucker réopéré du cœur, son retour à la télé repoussé

Les ennuis de santé continuent pour Michel Drucker. L'animateur de France Télévisions a été réopéré du cœur et il ne pourra pas faire son retour à la télévision en avril comme prévu. "Michel veut revenir à l'antenne avant la fin de la saison. En tout état de cause, ça ne sera pas pour avril", a déclaré au Parisien/Aujourd'hui en France Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes du groupe public.

Selon le quotidien, Michel Drucker a passé près de cinq heures au bloc "pour une intervention au niveau de la valve mitrale". L'intervention a été décidée en fin de semaine dernière après la détection d’une bactérie lors d’examens médicaux. Ce jeudi, Michel Drucker se trouvait en salle de réveil. "L'opération s'est très bien passée. D’après les informations que nous avons, il se réveille sans difficulté", a assuré Stéphane Sitbon-Gomez.