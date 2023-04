Même histoire, nouveaux acteurs : la saga Harry Potter pourrait bientôt devenir une série

Bloomberg avance que "chaque saison de la série à venir serait basée sur l’un des livres de J.K. Rowling". De quoi plonger plus en détails dans les sept romans de l’autrice britannique, déjà adaptés au cinéma avec le succès que l’on connaît. Les huit films Harry Potter ont rapporté près de 8 milliards de dollars au box-office mondial, la trilogie dérivée Les Animaux Fantastiques près de 2 milliards. Une suite sous forme de pièce de théâtre, Harry Potter et l’enfant maudit, a aussi fait la joie des libraires avant de remplir les théâtres à Broadway et à Londres.