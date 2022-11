Qui est Laure Balon, la prof de la "Star Ac" qui ne mâche pas ses mots ?

Elle va droit au but. Professeure d'expression scénique de "Star Academy", Laure Balon est une femme qui ne mâche pas ses mots. Et ce n'est pas Julien, le chouchou des téléspectateurs, qui dira le contraire. Nommé aux côtés de Stanislas, Cenzo et Ahcène, le candidat a une fois de plus été sauvé par le public lors du prime de samedi. Ce qui n'a pas empêché Laure Balon de l'épingler lors du traditionnel débrief du prime.

Jusqu'ici plutôt douce et bienveillante, la prof s'est montrée très dures envers l'apprenti chanteur repêché par les téléspectateurs. "Tu dragues le public. Tu souris pour draguer le public et avoir des votes. Qu’est-ce qu’on en a à faire du public ? Si tu respectais le public, tu ne le draguerais pas en caméra (...) C’est toi qui as choisi la chanson, mais tu l’as sabotée. Tu étais à côté de la plaque", a balancé Laure Balon à l'académicien de 20 ans qui a expliqué avoir été pris d’une crise d’angoisse avant le prime.