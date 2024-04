"Ripley", la série Netflix qui inquiète le petit village italien d'Atrani

Atrani, petit village de la région de Campanie (Italie) n'a pas fini de voir des vagues de touristes affluer cet été. La raison ? "Ripley", une série à succès diffusée sur Netflix et inspirée du roman de Patricia Highsmith. La localité située sur la Côte Amalfitaine y accueille l'un des personnages principaux, Andrew Scott.

Quand une série vient chambouler la quiétude d'un petit village d'Italie. Atrani, situé sur la côte Amalfitaine, connaît un vif succès ces derniers jours. Si son eau turquoise et ses maisons colorées font le charme de la localité de 841 habitants, ce n'est pas la seule raison de la venue des touristes. Car le village italien est au cœur d'une série à succès sortie en avril sur Netflix : Ripley, inspirée du roman de Patricia Patricia Highsmith. Dans le scénario, l'un des personnages principaux, Andrew Scott, se rend à Atrani pour rejoindre sa fiancée sur le sable blanc de la localité.

"La photographie impeccable a certainement apporté une publicité en plus à notre petit village", se réjouit le patron d'un restaurant en bord de mer, à nos confrères de The Guardian. Mais cette nouvelle notoriété inquiète également, en raison du risque de surtourisme dans ce village déjà très populaire. "Cette côte est saturée (...). Si davantage de visiteurs viennent grâce aux séries, j’espère sincèrement qu’ils viendront en basse saison", explique ainsi un agent immobilier.

Même constat pour une gestionnaire immobilière, Luisa Criscolo : "Si le tourisme se développe, le risque est qu'il ne soit pas géré intelligemment. Notre village ne peut pas accueillir un grand nombre de touristes. Les voitures, bus et motos laissent la circulation paralysée. Les autorités doivent maintenir un nombre décent de lieux ouverts plus longtemps afin que certaines visites puissent être canalisées vers d'autres périodes de l'année, et doivent également encourager l'utilisation du transport fluvial et offrir des services plus fréquents dans des bus plus petits", réclame-t-elle auprès du Guardian. Airbnb a, de son côté, enregistré une augmentation de 93% des réservations dans cette région.

L'afflux de touristes dans une ville mise en avant grâce à une série Netflix n'est pas un phénomène nouveau. Quelques semaines après la sortie de la série à succès Mercredi, le site de voyage Expédia avait remarqué une augmentation de 55% des réservations d'hôtels à Bucarest. C'est en effet dans la capitale Roumaine que de nombreux touristes avaient décidé de poser leurs valises pour aller sur les traces de la fille de la Famille Addams. Quelques années auparavant, la série Games Of Thrones, dont certaines scènes ont été tournées en Croatie, a fortement participé au développement touristique de ce pays.