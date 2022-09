David Douillet dans DALS : "Le judo, c'est l'antithèse de la danse"

Il faut dire que dans DALS, les histoires d'amour entre danseurs et candidats ne sont pas rares, à l'image d'Alizée et Grégoire Lyonnet qui ont fêté leurs six ans de mariage, ou plus récemment Michou et Elsa Bois. "Si ça arrive, c'est la vie ! L'amour ça ne se contrôle pas. Moi, j'ai 53 ans, j'ai du vécu. Et puis ça coûte cher de divorcer !", lance avec malice David Douillet qui a eu un coup de foudre pour sa nouvelle compagne, Vanessa Carrara, alors qu'il était marié depuis quinze ans et qu'il était père de quatre enfants.