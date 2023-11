"Marre de l’entendre chanter faux" : qui est nommé pour le prochain prime de Star Academy ?

Les élèves de la nouvelle Star Academy ont passé leurs évaluations en binôme cette semaine. Une épreuve dont Axel a été exempté, invité à se produire avec la troupe du "Roi Lion". Qui a déçu ? Qui a étonné ? Et surtout qui est nommé pour le prime ? TF1info vous dit tout.

La pression monte d’un cran au Château de Dammarie-les-Lys. Et elle se partage en duo. Classique de l’émission, c’est en effet en binômes que les élèves encore en lice ont passé leurs évaluations cette semaine. Une épreuve dont Axel était exempté puisqu’après avoir brillé la semaine dernière, il a été invité à se produire avec la troupe de la comédie musicale à succès, "Le Roi Lion".

Cinq couples, cinq chansons et une chorégraphie imposée… Cet exercice délicat a été fatal à deux couples inattendus. Séduisant depuis le début de l’aventure, le charismatique Julien a visiblement commis un excès de confiance en reprenant avec Clara "J’y vais", le tube de Florent Pagny et Patrick Fiori. Manque de connivence ? Manque de travail. "On devait prendre une claque dans la tête et tomber par terre. Sauf que là, j’ai un peu subi", regrette Michael Goldman.

>> Pour regarder leur évaluation sur MYTF1, c'est par ici !

Un couple sera sauvé par le public

L’autre binôme nommé est 100% féminin puisqu’il s’agit de Marie-Maud et Héléna. Pourtant pétillantes, elles interprètent "Chanson pour une drôle de vie", le classique de Véronique Sanson. Sauf que si la première fait le job pour les profs, la seconde est totalement à côté de la plaque. "J’en ai marre de l’entendre chanter faux !", s’emporte Michael Goldman à propos de la candidate belge, plus sec qu’à l’accoutumée.

>> Pour regarder leur évaluation sur MYTF1, c'est par ici !

Samedi soir, l’un de ces deux duos sera sauvé par les téléspectateurs. Charge ensuite aux élèves de choisir celui ou celle qui rentrera au Château. Avec une grosse surprise en perspective ? Après l’élimination de Louis au profit de Djebril lors du deuxième prime, c’est Lola qui a été évincée la semaine dernière, ses camarades préférant repêcher Marie-Maud.