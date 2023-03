Le dessin animé pour enfants, "Thomas et ses amis", accueille un personnage autiste

Dévoilé en septembre dernier en Grande-Bretagne, le personnage a été développé en partenariat avec des associations spécialisées et plusieurs scénaristes eux-mêmes atteints d'un TSA. Tout comme Elliott Garcia, un jeune garçon de 9 ans qui prête sa voix à Bruno dans la version anglo-saxonne. Pour le géant du jouet Mattel, qui possède les droits du personnage, c'est un engagement durable puisque de nouvelles figurines, inspirée de l'épisode, seront commercialisées chez nous courant avril.

"L'arrivée d'un personnage autiste dans la franchise Thomas et ses amis s'inscrit dans la volonté de Mattel de représenter la diversité et d'y sensibiliser tous les enfants dès leur plus jeune âge", souligne Delphine Sochon, directrice marketing de Mattel France. "Les tout petits commencent à remarquer très tôt les similitudes et les différences qui les entourent. C'est pourquoi nous avons un rôle à jouer pour leur apporter un univers de jeu plus représentatif de la société dans laquelle ils vont grandir."