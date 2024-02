Création d'un homicide routier : "Cette loi, c'est celle de tous les gamins qui sont partis", estime Yannick Alléno

Yannick Alléno était invité ce jeudi matin sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale TF1". Le chef étoilé a réagi au vote d'une proposition de loi pour créer une nouvelle infraction d'"homicide routier", plutôt qu'"homicide involontaire". Le 8 mai 2022, son fils Antoine Alléno avait perdu la vie après avoir été percuté par un chauffard dans les rues de Paris.

C'est une première victoire. Ce jeudi, Yannick Alléno était invité sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale TF1". Le célèbre chef étoilé a réagi au vote par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi pour créer une nouvelle infraction d'"homicide routier", plutôt que d'"homicide involontaire", notamment quand le conducteur a consommé de l'alcool ou des stupéfiants.

"Cette loi, c'est celle de tous les gamins qui sont partis", a réagi Yannick Alléno, dont le fils Antoine a été tué le 8 mai 2022. Âgé de 24 ans, le jeune cuisinier a été percuté sur un deux-roues par un chauffard déjà connu de la justice, en état d'ivresse et qui conduisait malgré un permis de conduire annulé.

"J’ai mis ma notoriété au service de la cause car c’est entre 500 et 600 gamins qui tous les ans perdent la vie à cause d’irresponsables. Il était temps qu’on se mobilise pour préserver la vie de nos gamins et l’avenir de notre pays", a expliqué le chef étoilé face à Bruce Toussaint.

Cette proposition de loi transpartisane, adoptée à l'unanimité, mais avec des abstentions à gauche, doit désormais prendre la direction du Sénat pour qu'elle soit complètement applicable. "Ce n’est pas juste un effet sémantique", précise Yannick Alléno qui souligne que la notion de comportement "involontaire" est insoutenable pour les familles.

"On ne peut pas estimer que quelqu'un qui consomme de l'alcool, au-delà des limites légales françaises, et de la drogue, ne le fait pas de façon volontaire. À l'origine du drame, il y a un acte volontaire. (…) On sait que, dans cet état-là, on ne met pas la vie d'autrui en danger", poursuit le chef cuisinier français, qui rappelle que la prévention est mise en place depuis des années.

L'homicide routier serait passible de sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsqu'il n'existe qu'une seule circonstance aggravante ; et dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende lorsqu'il existe au moins deux circonstances aggravantes. "La loi doit avoir des outils modernes qui correspondent à son époque", estime Yannick Alléno, tout en déplorant que "les condamnations sont rarement appliquées". "Cette loi siffle la fin de la récré", conclut-il.