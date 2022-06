"Temple Solaire, l’enquête impossible" : TMC plonge dans les coulisses d’une secte qui fascine encore

Il était une fois l’horreur absolue. Entre 1994 et 1997, les corps carbonisés de 74 adeptes de la secte de l’Ordre du temple solaire sont retrouvés au Canada, en France et en Suisse dans une série d’incendies aux circonstances mystérieuses. Il y a des hommes, des femmes et des enfants, certains ont reçu une injection dans leur sommeil et sont morts, d’autres ont été abattus d'une balle dans la tête. La plupart sont disposés de manière méthodique. Suicide collectif ? Exécution préméditée ? Bien vite, des équipes de télé du monde entier se dépêchent sur les lieux sans encore imaginer l’ampleur de la tragédie.

Diffusée à partir de vendredi soir sur TMC, la série documentaire "Temple solaire, l’enquête impossible" retrace les coulisses d’une affaire criminelle hors norme qui a obsédé trois journalistes à l'époque, le Suisse Arnaud Bédat, et ses deux collègues français de TF1, le spécialiste des sectes Bernard Nicolas, et un certain Gilles Bouleau, le futur présentateur du 20H, alors de permanence au service des infos géné.