"Terrassée" par la dengue, Mathilda May est hospitalisée à Bali

Coup dur pour Mathilda May. Alors qu'elle passait quelques jours à Bali, en Indonésie, la comédienne de 57 ans a contracté le virus de la dengue, qui se transmet par une piqûre de moustique. "Me voici clouée sur un lit d’hôpital à Bali, terrassée par le virus de la Dengue. Des jours difficiles, immobilisée sans pouvoir boire ni manger (et autres symptômes pas très fun)", a expliqué Mathilda May sur son compte Instagram en légende d'une photo d’elle alitée et perfusée.