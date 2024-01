Tetris : à 13 ans, ce jeune Américain devient le premier au monde à terminer le jeu vidéo

Un enfant de 13 ans a atteint le dernier niveau du jeu Tetris sur sa console Nintendo. C'est le premier joueur à terminer ce jeu vidéo très populaire, sorti en 1984. Auparavant, seules des intelligences artificielles avaient réussi cet exploit.

Aligner des blocs, les emboîter et obtenir des lignes complètes pour qu'elles tombent : c'est le but du célèbre jeu Tetris. Le jeune Willis Gibson, 13 ans, est le premier à en venir au bout, relate la BBC. Il a atteint le niveau 157 où son écran s'est figé et le jeu s'est arrêté.

L'exploit a été réalisé en seulement 38 minutes, lors des demi-finales du championnat du monde "Classic Tetris". La vidéo est visible sur la chaîne Youtube du jeune homme, alias "Blue Scuti".

Très surpris par sa performance, le joueur, originaire de l'Oklahoma aux États-Unis, n'a pas caché sa joie : "Je vais m'évanouir. Je ne sens plus mes mains", l'entend-on dans la vidéo. Pour réussir cette prouesse, il a adopté une technique bien spéciale : le rolling. Elle consiste à glisser ses doigts sous la manette et à taper sur la console avec l'autre. 3800 blocs et 1500 lignes plus tard, il détient le record.

Un record pour les 40 ans de la sortie de Tetris

Jusque-là, seules des intelligences artificielles étaient arrivées au bout du jeu. En 2010, un joueur professionnel avait fait sensation en arrivant... au niveau 30, lors d'une compétition. Willis Gibson, qui a commencé les tournois à l'âge de 11 ans, invite déjà d'autres joueurs à le battre. Il a aussi établi de nouveaux records, du nombre de points obtenus par exemple. L'adolescent assure qu'atteindre ce niveau n'a pas été facile, notamment à cause de la fatigue et de la concentration exigée.

Tetris reste donc un jeu très populaire, notamment sur les vieilles consoles NES. Il a été créé en 1984, par un ingénieur soviétique, Alexey Pajitnov.

Le jeu de brique est ainsi le deuxième le plus vendu au monde, avec 170 millions de joueurs, derrière Minecraft. Popularisé grâce à la Game Boy, il continue donc de fasciner 40 ans après sa sortie.