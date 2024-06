Pierre Niney se réinvente en grande figure tragique dans "Le Comte de Monte-Cristo", en salles mercredi prochain. Une nouvelle adaptation du classique de Dumas pour laquelle il a pris tous les risques, au propre comme au figuré. L'acteur a raconté sa métamorphose à Anne-Claire Coudray dimanche soir sur le plateau du 20H de TF1.

Pierre Niney comme vous ne l’avez jamais vu ? Si l’acteur de 35 ans collectionne déjà les rôles passionnants, et un César pour Yves Saint-Laurent, il entre dans une nouvelle dimension grâce à sa performance dans Le Comte de Monte Cristo, une nouvelle adaptation du célèbre roman d’Alexandre Dumas par les réalisateurs Alexandre de La Patellière et Mathieu Delaporte, qui avait déjà écrit le scénario du récent diptyque consacré aux Trois Mousquetaires.

En 1815, alors que Napoléon se prépare à quitte l’Ile d’Elbe, le jeune marin Edmond Dantès, est sur le point d’épouser Mercedes, l’amour de sa vie, lorsqu’il est accusé de trahison envers Louis XVIII. Victime d’une terrible machination, il est envoyé en prison alors sa promise le croit mort. Quatorze ans plus tard, il s’évade et décide de se venger en utilisant une fausse identité : celle du fantasque comte italien de Monte Cristo.

"Je trouve ça très thérapeutique d’être quelqu’un d’autre", a confié Pierre Niney à Anne-Claire Coudray lors du 20H de TF1, ce dimanche 23 juin. "Et ce film-là, c'est une partition inouïe pour un acteur. On a l’occasion de jouer l’innocence, la souffrance mentale, la souffrance physique, l’injustice et la folie de la vengeance. Jusqu’où elle nous empoisonne et jusqu’où elle nous dévore. Avoir plein de visages pour raconter ça, c'est passionnant."

Pour être à la hauteur du plus gros budget du cinéma français cette année, l’acteur s’est imposé une discipline de fer. Perte de poids, musculation, entrainement l’épée, longues séances de maquillage… Il a même risqué gros lors de la scène d’évasion où son personnage se libère d’un sac mortuaire à plusieurs mètres profondeur, au beau milieu de l’océan.

"J’ai répété avec le champion du monde d’apnée, Stéphane Mifusd qui m’a appris deux ou trois petits secrets pour ne pas mourir !", a-t-il raconté. "Ça inquiétait pas mal la production parce qu’il était vraiment question que je sois entravé dans un sac, que ce soit extrêmement immersif pour les spectateurs, extrêmement flippant, extrêmement claustrophobique. Et je ne vous cache pas qu’il n’y a pas que de la panique fausse !".

Présenté en mai dernier au Festival de Cannes, Le Comte de Monte Cristo a impressionné la presse hollywoodienne, bluffée par l’investissement de sa vedette. "Se donner corps et âme pour des rôles comme ça, je trouve que c’est le minimum de politesse pour les spectateurs", insiste Pierre Niney. "C’est une chance de fou d’avoir un rôle comme ça. Je ne sais pas si j’en aurai deux".