Avant "Babylon", nos 10 rôles préférés de Brad Pitt au cinéma

Le plus difficile pour un sex-symbol, ce n’est pas d’être pris au sérieux. C’est d’être drôle. Dans cette comédie grinçante des frères Coen, Brad joue Chad Feldheimer, un animateur de salle de sport qui s’improvise maître chanteur à la petite semaine. Sa coupe de cheveux, ses mimiques, ses regards ahuris et même sa façon de mourir… Tout est ridicule chez lui. Et c’est génial.