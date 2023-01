Entre Brad Pitt et la France, une histoire d'amour qui ne fait que commencer ?

Brad Pitt va-t-il devenir résident français ? C'est la rumeur qui court en ce moment à Hollywood. Le magazine Page Six croit savoir que le comédien à l'affiche de Babylon aimerait poser pour de bon ses bagages à Miraval, son domaine viticole dans le sud de la France. "Il envisage de quitter Hollywood et de déménager en France, d'y faire son vin, son travail artistique, et fabriquer des meubles", a confié une source anonyme.

Il parait même que le comédien, qui fêtera ses 60 ans en décembre prochain, a chargé des agents spécialisés dans l'immobilier de luxe de lui trouver un logement à Paris doté d'un roof top. Si d'autres proches soutiennent que l'ex-mari d'Angelina Jolie ne compte absolument pas quitter Hollywood (d'après le Wall Street Journal, il a acheté cet été une villa en Californie pour 40 millions de dollars), une chose est sûre : entre Brad Pitt et la France, c'est une grande histoire d'amour.