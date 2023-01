Brad Pitt star du cinéma muet dans "Babylon" : son personnage a-t-il vraiment existé ?

Dans un entretien accordé au grand critique américain Roger Ebert, spécialiste de l’âge d’or de Hollywood, Damien Chazelle avoue qu’en effectuant des recherches sur John Gilbert, il a eu vent des différentes théories sur sa fin de carrière de tragique. Avait-il vraiment une voix inadaptée au parlant ? A-t-il été victime de la vengeance de Louis B. Mayer ? Un peu des deux ? En écrivant le Jack Conrad joué par Brad Pitt, il a volontairement joué avec le mythe.

"Je voulais proposer l’explication la plus crédible et aussi la plus perturbante possible, explique-t-il. Les gens avaient grandi avec l’image d’un acteur muet, et lorsqu’ils l’ont vu embrasser quelqu’un avec du son, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. Il ne faisait rien de mal. Mais le public n’était pas prêt. C’est cette idée, qu’être une star c’est une histoire de timing, et cette bizarre concordance d’éléments qu’on ne peut pas vraiment contrôler."