Audiences télé : "HPI" assomme (encore) la concurrence en 2023

La saison 3 de "HPI" domine le classement des meilleures audiences de la fiction française en 2023. Ses huit épisodes occupent les huit premières places du top 10, entièrement squatté par les séries de TF1. De bon augure pour la saison 4 de la série avec Audrey Fleurot, attendue en 2024 sur la chaîne.

Rien ne résiste à Morgane Alvaro. En 2022, les huit épisodes de la saison 2 de la série HPI diffusée sur TF1 et MYTF1 occupaient les huit premières places des meilleures audiences de la fiction française, toutes chaines confondues. Rebelote en 2023 avec les huit épisodes de la saison 3 qui se placent loin devant la concurrence, audiences télé et replay en streaming cumulées.

Avec 10,4 millions de téléspectateurs (dont 2 millions en replay), l’épisode 1 intitulé "Symétrie Radiale" occupe la première place du classement. Il devance l’épisode 7, "Tonnerre !", et l’épisode 2, "18 carats", tous les deux suivis par 9,2 millions de téléspectateurs. Tous les épisodes de la saison dépassent les 8 millions de téléspectateurs.

"Un public de plus en plus jeune"

"HPI est une série pour toute la famille", expliquait à TF1info cet été Pierre Laugier, le producteur de la fiction avec Audrey Fleurot. "Elle rassemble un public très large et très divers. De saison en saison, le public est de plus en plus jeune. C'est très satisfaisant parce que ça prouve que l'on peut faire des séries originales et avec de la personnalité qui plaisent au plus grand nombre." La saison 4 devrait être diffusée dans le courant de l’année.

Aux 9e et 10e places du classement des meilleures audiences de la fiction française en 2023, on trouve deux autres séries de TF1 : l’épisode pilote de Panda avec Julien Doré, qui cumule 7,7 millions de téléspectateurs, et "Marionnettes", le premier épisode la 5e et dernière saison de Balthazar, avec Tomer Sisley, suivi par 6,9 millions de téléspectateurs.