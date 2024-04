VIDÉO - Patrick Timsit s'amuse de la fin de sa carrière d’humoriste : "Personne n’y croit et c’est génial"

L'acteur et humoriste Patrick Timsit était l’invité ce mardi de "Bonjour ! La matinale TF1". L'occasion de présenter la prochaine édition du festival "Seul en scène", dont il est le directeur artistique. Bruce Toussaint et ses chroniqueurs en ont profité pour l’interroger sur sa décision d’arrêter le one-man show.

Son humour ? ll le décrit comme féroce. "Mais c’est en lisant les autres que j’arrive à me situer", s’amuse Patrick Timsit. "Le pire, c’est quand on m’a dit que j’étais affreux, sale et méchant ". L’humoriste était ce mardi l’invité de "Bonjour ! La Matinale TF1", pour présenter la prochaine édition du Festival "Seul en Scène" qui se déroulera à Uzès, du 7 au 11 mai prochain, et dont il est le directeur artistique.

L’occasion de revenir sur sa décision d’arrêter le one-man show, annoncée à l’automne 2023 après 38 ans d’une carrière marquée par les succès et quelques procès retentissants. "J’ai déclaré ça parce qu’un spectacle, c'est trois ans d’une vie", explique-t-il à Bruce Toussaint et à ses chroniqueurs dans la vidéo ci-dessus.

Un festival qui lui ressemble

"Des coups, on en donne donc on en reçoit. Parfois j’ai l’impression qu’un coup, lorsqu’il est donné sur scène, c’est comme dans un ring. C’est pas la vie (…) Parfois, c’est épuisant. Et puis surtout je voulais rester sur une victoire. Personne n’y croit et c’est ça qui est génial."

"Je me sépare encore amoureux", avouait Patrick Timsit au JT de TF1 il y a deux ans tout juste. Une métaphore qu’il assume encore aujourd’hui. "En fait j’engueule mon public. C’est comme ces relations où on sait que ça va partir en cacahuète. Vous dites j’en ai marre, le dentifrice je ne peux plus le retrouver dans cet état-là. C’est ridicule mais faut que ça saigne !".

Pas question de se produire à Uzès, donc. Mais Patrick Timsit a réuni un plateau aussi éclectique qu’alléchant avec Thierry Lhermitte, le chanteur Stephan Eicher, le danseur François Alu ou encore le magicien Viktor Vincent. "L’exercice, c’est d’être seul en scène. One-man show, on a tendance à penser à de la comédie. Alors que là, il y a de la danse, du cirque, de la magie et du concert. On dirait ma vie !".