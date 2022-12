Miss France 2023 : découvrez qui sont les membres du jury

Les jeunes femmes devront tout donner pour se faire remarquer par les téléspectateurs et le jury présidé cette année par Francis Huster. Le comédien sera entouré de trois femmes et de trois hommes : la judokate Clarisse Agbegnenou, la chanteuse et humoriste Camille Lellouche, la Miss France 2013 Marine Lorphelin, le scénariste Dominique Besnehard, le comédien Arnaud Ducret et le chanteur Kendji Girac.

Ils auront pour mission de départager les 15 finalistes retenues par un jury de pré-sélection composé de membres de la société Miss France, de la production, de TF1, ou encore de l'entourage qui a suivi de près les 30 Miss régionales. Leur vote comptera pour 50%, avec celui du public.