EN DIRECT - NRJ Music Awards 2023 : suivez la cérémonie avec Slimane, Måneskin, Isabelle Adjani...

18 trophées vont être remis au cours de la soirée...





Artiste Féminine Internationale de l’année : Dua Lipa, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Rihanna, Rosalía, Shakira, Taylor Swift





Artiste Féminine Francophone de l’année : Jain, Juliette Armanet, Louane, Mentissa, Santa, Shay, Vitaa





Artiste Masculin International de l’année : Calvin Harris, Ed Sheeran, Jason Derulo, Lil Nas X, Maluma, Sam Smith, The Weeknd





Artiste Masculin Francophone de l’année : Claudio Capéo, David Guetta, Kendji Girac, Pierre de Maere, Ridsa, Slimane, Vianney





Clip International de l’année : Dua Lipa pour "Dance the Night", Ed Sheeran pour "Eyes Closed", Miley Cyrus pour "Flowers", Måneskin pour "The Loneliest", Olivia Rodrigo pour "Vampire", Sam Smith, Kim Petras pour "Unholy", Taylor Swift pour "Anti-Hero"





DJ de l’année : Boris Way, Calvin Harris, David Guetta, Kungs, Martin Solveig, Ofenbach, Tiësto

Groupe/Duo International de l’année : Black Eyed Peas, Imagine Dragons, Linkin Park, Måneskin, OneRepublic





Clip Francophone de l’année : Bigflo & Oli pour "Dernière", Chiloo pour "Au Bord de la Mer", Eddy de Pretto pour "Love’n’Tendresse", Mentissa pour "Mamma Mia", Santa pour "Popcorn Salé", Vianney & Mika pour "Keep it Simple"





Groupe/Duo Francophone de l’année : Bigflo & Oli, Louise Attaque, Ofenbach, Trinix





Collaboration Francophone de l’année : Benson Boone & Philippine Lavrey avec "In the stars", Kendji Girac feat. Vianney pour "Le feu", Slimane & Claudio Capéo pour "Chez toi", Soolking feat. Gazo pour "Casanova", Vianney & Ed Sheeran pour "Call on me"





Collaboration Internationale de l’année : Calvin Harris, Ellie Goulding pour "Miracle", Jason Derulo feat. Dido pour "When Love Sucks", Karol G, Shakira pour "TQG", Kungs, Purple Disco Machine feat. Julian Perretta pour "Substitution", Rosalia, Rauw Alejandro pour "Beso"





Révélation Internationale de l’année : Ayra Starr, Becky G, David Kushner, Karol G, Libianca, Loreen





Chanson Internationale de l’année : Ayra Starr pour "Rush", Calvin Harris, Ellie Goulding pour "Miracle", Dua Lipa pour "Dance the Night", Ed Sheeran pour "Eyes Closed", Imagine Dragons pour "Waves", Loreen pour "Tattoo", Måneskin pour "The Loneliest", Miley Cyrus pour "Flowers"





Social Hit : Aya Nakamura pour "Baby", Hamza feat Damso pour "Nocif", Jack pour "Défaite", Jain pour "Makeba", Tayc pour "Room 69", Vacra pour "Tiki Taka"





Révélation Francophone de l’année : Bianca Costa, Calema, Chiloo, Joseph Kamel, Nuit Incolore, Vacra





Reprise/Adaptation : Aqua, Tiësto pour "Barbie Girl", David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray pour "Baby Don’t Hurt Me", Francis Mercier & Magic System pour "Premier Gaou", Jason Derulo feat. Dido pour "When Love Sucks", Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage pour "Creepin’", Soolking feat. Gazo pour "Casanova", Trinix, One-T pour "The Magic Key"





Tournée Francophone : Angèle, Bigflo & Oli, Christophe Maé, Juliette Armanet, Lujipeka, -M-, M Pokora, Soprano, Starmania





Chanson francophone : "Chez toi" de Claudio Capéo et Slimane, "Enfant de" de Pierre de Maere, "In the stars" de Benson Boone et Philippine Lavey, "Popcorn salé" de Santa, "Secret" de Louane.