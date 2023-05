Gilles éliminé de "Koh-Lanta" : "On a joué avec mes valeurs et avec mes sentiments"

Malgré cette élimination, vous repartez avec quatre victoires individuelles et ce voyage aux Philippines que vous avez gagné lors de la dernière épreuve de confort. Cette aventure, ça restera l’une des plus belles de votre vie ?

Des belles aventures, j’oserais dire que j’en ai connu d’encore plus belles avec mon mariage et mes enfants ! Mais oui, c'est une très belle aventure. Une expérience extrêmement dure qui va me faire changer. Dans ma façon de voir les choses, d’aborder les gens. C’est aussi plein de belles rencontres et des moments que je n’aurais jamais pu vivre autrement, comme cette journée que nous avons passée sur la rizière. Il y a plein de bonnes choses à retenir… et de moins bonnes que j’accepte.

Plusieurs mois après, on vous sent mitigé. Vous n’avez toujours pas digéré ?

J’accepte d’être sorti. En tant que téléspectateur, je trouve que c’est le fruit d’une belle alliance entre les filles. C’est très bien joué. Mais les explications qui ont été données me laissent amer. Laura est venue me voir après, je lui ai pardonné. Clémence aussi. C’est juste Julie. Même si elle peut se cacher derrière le jeu, je n’ai reçu aucun message de sa part. Or, le tournage s’est terminé il y a six mois. On peut être stratège comme Rudy et Alexandre qui ont joué sans jamais blesser personne. Mais là, j'avoue que j’ai été blessé qu’on joue avec mes valeurs et mes sentiments. Et qu’on s’en serve contre moi. C’est une blessure qu’il faudra cicatriser, j’espère après la diffusion. Mais six mois sans le moindre contact, c’est dur. J’ai essayé d’aller la trouver à la fin de l’aventure. Mais il n’y a eu aucun mot, aucun geste de sa part.

Un petit coup de fil de sa part après la diffusion vous ferait du bien ?

Plus maintenant. C’est beaucoup trop tard. Après, c’est une expérience de vie. Et ça ne peut que rendre plus fort.