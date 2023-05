TF1 : Isabelle Ithurburu remplacera Nikos Aliagas dans "50' Inside" et officiera pendant la Coupe du monde de rugby

C'est officiel. Isabelle Ithurburu va reprendre les rênes de "50' Inside", l'émission people présentée depuis 16 ans par Nikos Aliagas. La journaliste sportive, jusqu'alors chez Canal+, animera et mènera les grandes interviews du magazine, proposé tous les samedis à partir de 17h50. Elle prendra également la tête du Magazine de la Coupe du Monde de rugby.

"Je me réjouis de l’arrivée d’Isabelle Ithurburu à TF1. Elle a réalisé un très beau parcours au sein du Groupe Canal Plus", a réagi Ara Aprikian, Directeur général adjoint du groupe TF1 en charge des Contenus. "Isabelle est une grande professionnelle, rompue au direct et aux interviews. Grâce à son expérience à la tête des magazines 'Le Tube' et 'Bonsoir !' sur Canal+, je suis convaincu qu’elle saura apporter sa patte et ses qualités d’intervieweuse à notre magazine emblématique '50 Minutes Inside' et deviendra rapidement un visage familier et très apprécié des téléspectateurs de TF1".