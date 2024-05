Double jeu et poker menteur : ce qu’il faut retenir de l’épisode 12 de "Koh-Lanta"

Huit aventuriers s'affrontaient ce mardi soir dans "Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité". À l'issue d'un épisode plein de rebondissements, deux d'entre eux ont quitté l'aventure. Retrouvez l'épisode 12 en intégralité dès maintenant sur notre plateforme TF1+.

Ils ne sont plus que huit. Et l'aventure est de plus en plus intense. Après la période des destins liés, Aurélien et Sébastien ont quitté "Koh-Lanta", dévoilant au passage le double jeu de Meïssa. Sur le camp, l’ambiance est lourde. Alors que les ex-jaunes ne sont plus que trois – Amri, Pauline et Léa – David est ulcéré de savoir que Meïssa était en réalité une taupe. Du côté de ce dernier, ça ne va pas fort. "Je savais que ça allait exploser", admet le candidat. "J’ai fait l’étonné, j’ai sorti mon meilleur cinéma digne de Kevin Hart, j’ai cru que c’était Hollywood !", poursuit celui pour qui "Koh-Lanta" est avant tout un jeu. "Ce soir, ils n’ont pas réussi à me battre !", se réjouit-il.

C’est un jeu de poker menteur intéressant, on va voir qui s’en sortira Amri

D'après Amri, les ex-rouges ne se font plus confiance. "C’est un jeu de poker menteur intéressant, on va voir qui s’en sortira", analyse-t-il. Deux clans s’affrontent donc et la douce Léa se sent tiraillée avec son double vote puisqu’elle a hérité du vote noir de Sébastien. Elle admet qu'elle a du mal à faire confiance à Amri, dont le discours est toujours variable.

Sur le camp, la vie de Robinson reprend de ses droits et les aventuriers se soucient de ce qu’ils vont manger. Pauline en a assez que le riz soit rationné par Mégane et Julie. Ces dernières décident de faire croire aux autres aventuriers qu’elles mettront de plus petites quantités pour le diner comme ils le veulent, alors qu’elles n'en feront rien !

Amri gagne le confort

L'heure de l'épreuve de confort a sonné. Les aventuriers doivent tenir le plus longtemps possible, sous une grille immergée dans l’eau. C'est Amri qui la remporte. "Je la voulais celle-là !", hurle de joie le candidat à la fin de l’épreuve. "C’est ma deuxième épreuve individuelle de gagné, je suis venu à 'Koh-Lanta' pour ça", explique le candidat très ému de pouvoir donner un bel exemple à son fils.

Amri récupère donc un indice pour trouver un collier d’immunité. Il choisit de partager son épreuve de confort avec Léa. "Ça me va droit au cœur", admet celle-ci. Le duo part avec le sourire en direction d'un hôtel de luxe où ils vont pouvoir recharger les batteries. Le leader des ex-jaunes profite et vit un rêve éveillé. "J’ai l’impression d’être une star VIP", se réjouit Léa.

J’ai un peu fait mon faux-cul David

Sur le camp, les autres aventuriers sont en quête de nourriture. "On se réconforte avec des huîtres !", s’amuse Meissa. David s’amuse de la stratégie d'Amri qui cherche, d'après lui, à embobiner Léa. Les autres sont du même avis. "Mais qui ne fait pas de stratégie à ce niveau-là ?", le défend Meïssa qui sait de quoi il parle.

Jean quant à lui n’est pas en forme. Il faut absolument qu’il mange. "Chaque mouvement est compliqué, c’est un cercle vicieux", admet le Normand fatigué. "Être en lutte seul face à soi-même, c’est usant". Tandis qu'Amri découvre son indice pour trouver le collier d'immunité, David tente de recoller les morceaux avec Meïssa. "J’ai un peu fait mon faux-cul", admet-il alors qu'il a en tête de sortir celui qu'il considère comme un traitre.

Blessé, Jean est éliminé de l'aventure

Tout en dégustant un bon petit-déjeuner, Amri et Léa se mettent d’accord sur la stratégie. Amri pense qu’il faut voter contre Jean, Mégane ou David. Il veut aller le plus loin possible avec Pauline et Léa. Quant à Léa, elle veut bien l’utiliser son double vote. De retour sur l'île, Amin ne perd pas de temps pour dénicher son collier d’immunité qu’il parvient à trouver sans trop de difficulté. En cherchant de la nourriture, Jean est tombé dans les cailloux et il s’est blessé : il hérite d'une entaille au doigt et d'une entorse à la cheville. Le médecin lui pose une attelle et admet être pessimiste pour la suite du jeu. Il ne doit plus poser le pied à terre avant l’épreuve du lendemain.

Après une nuit compliquée, l’épreuve d’immunité arrive. Jean est inquiet, sa cheville le fait toujours souffrir. Le médecin considère qu’il ne peut pas continuer l’aventure, c’est le choc et la déception pour l’aventurier. Il est en larmes. "Si près du but, c’est dur, je suis quand même fier du parcours et des gens que j’ai rencontrés", lâche celui qui a gagné 100 % des épreuves d’immunité depuis le début de l’aventure. "Jean, c’est quelqu’un d’unique. Ta sagesse m’a beaucoup appris sur le camp. Tu peux être fier de toi, et ton petit Simon sera très fier de toi", réagi Julie.

Léa est intouchable, Meïssa déchante

Les aventuriers restants vont devoir faire preuve de calme et de mémoire pour l’épreuve d’immunité. Si le gagnant sera intouchable, le dernier aura une voix contre lui au conseil. C’est Léa qui en sort gagnante. "J’avais vraiment à cœur de remporter une épreuve individuelle, les aventuriers autour de moi sont tellement forts", explique la responsable des ressources humaines qui a embrassé l’intérieur de son poignet où elle a tatoué le surnom de son papa décédé. Pour Meïssa, c’est la douche froide. Arrivé dernier, il part avec un vote contre lui. "Je suis le dernier des derniers", se désole-t-il.

Sous le choc, Mégane se fait éliminer

Léa est désormais la maîtresse du jeu : elle dispose du totem et de deux voix. Elle doit à présent la jouer fine, car elle a su créer des liens avec les ex-rouges. Elle met en place une stratégie avec Pauline et Amri : faire croire à David, Julie et Mégane qu’elle se relie à eux pour faire sortir Meïssa. Alors qu'elle votera contre un ex-rouge.

Que de double jeu ! Le conseil du soir ressemble à un jeu de poker menteur géant. Avant le dépouillement, Amri sort son collier d’immunité. Au terme des votes, c’est Mégane qui est éliminée avec quatre voix contre elle. Meïssa n’en récolte que deux. "Niveau surprise, on est au top niveau. Je ne m’y attendais pas ce soir", admet Mégane sous le choc.

"J’ai eu quatre voies, si je devine : les deux votes de Léa, Amri et Pauline. Meïssa, tu as toujours voulu me protéger, tu n'as rien vu venir, ça s’est retourné contre toi. Mais au moins tues dans l’aventure et moi, je n'y suis plus", se désole la perdante. "Moi, j’avais vraiment envie d’une tribu blanche, c’était un rapprochement sincère. J’avais confiance en vous, sauf que toi, tu n’avais pas confiance en moi", se justifie Léa face à Mégane qui donne son vote noir à Julie.