"The Voice, Comeback" : qui d'Eleen ou de Julia a remporté la première battle devant Camille Lellouche ?

Ce samedi, TF1+ proposait la première battle de "The Voice Comeback", la compétition parallèle emmenée par Camille Lellouche. Après plusieurs phases éliminatoires, la chanteuse enverra un de ses talents repêchés directement en demi-finale de "The Voice". Alors, qui d'Eleen ou de Julia a remporté la première battle du programme ?

C'est le premier affrontement musical de "The Voice Comeback". Ce samedi 17 février, TF1+ proposait la première battle de la compétition parallèle emmenée par Camille Lellouche. Coach surprise de cette nouvelle saison de "The Voice", la chanteuse a pour mission de donner une deuxième chance à huit talents qui n'ont pas été retenus par Zazie, Mika, Vianney, Bigflo et Oli : six talents lors des auditions à l’aveugle, puis à deux autres lors des cross battles.

Après plusieurs phases éliminatoires, la chanteuse qui avait participé à la saison 4 du programme désignera le talent qui aura la chance de réintégrer le concours "The Voice" directement en finale. "Donner une deuxième chance, c'est le meilleur des rôles", nous a confié la maman de la petite Alma. "Et puis c'est aussi un peu l'histoire de ma vie, car on ne m'a jamais dit oui tout de suite. Là, je me sens un peu comme une super-héroïne qui a un pouvoir magique".

Eleen est le gros coup de cœur de Camille Lellouche

Et ce sont deux filles, Eleen et Julia, qui ont ouvert le bal. Sauvée lors de la première session des auditions à l'aveugle le 10 février dernier, Eleen avait bouleversé Camille Lellouche avec sa reprise de "Listen" de Beyoncé. Débarrassée de ses artifices, la jeune chanteuse de 28 ans complètement transformée a défendu sa place sur "Mourir d'aimer", de Charles Aznavour.

Face à elle, Julia, repêchée ce samedi par Camille Lellouche après avoir chanté "Belle" de Lisa Pariente. La chanteuse de 20 ans, qui se définit comme une hyperactive qui canalise ses émotions grâce à la musique, a revisité le tube "Tattoo" de Loreen.

Je suis émue, car c’est une première pour moi. Camille Lellouche

"Je suis émue, car c’est une première pour moi. C’est un moment délicat", a admis Camille Lellouche après les prestations des deux talents. "Eleen, je suis tellement contente et honorée que tu aies fait cet effort, je sais combien c’était dur d’enlever ta carapace. Merci d’avoir écouté tout ce que je t’ai dit. Et Julia, merci d’avoir fait tous ces efforts pour incarner et enlever cette pudeur, tu es une super chanteuse. À l’avenir, il faut que tu penses plus à toi", a expliqué la coach aux jeunes chanteuses avant de décider de sauver Eleen.

"J’ai sauvé Eleen parce qu’elle est tellement intelligente dans tout artistiquement. Elle a une émotion, une fragilité et une sensibilité rare. Elle me transperce. C’est un bijou, on peut l’emmener en finale. Mais il faut que ce soit toujours mieux, et ça peut être une difficulté", a admis Camille Lellouche.