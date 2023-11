"Harry Potter et la coupe de feu" : cette mésaventure qui a lancé la carrière de Robert Pattinson

TF1 rediffuse ce mardi soir "Harry Potter et la coupe de feu", le quatrième volet de la saga. L’acteur Robert Pattinson, future star de "Twilight" et de "The Batman", y incarne Cédric Diggory. Un rôle qu’il a décroché suite à une grosse déception qui fait désormais partie de la légende du cinéma.

Hasard ou destin ? Robert Pattinson vous répondrait sans doute un peu les deux. Dans Harry Potter et la coupe de feu, sorti en 2005, le futur Bruce Wayne tient ce que tout le monde considère comme son tout premier rôle au cinéma. Or ce n’est pas du tout le cas. Quelques mois plus tôt, le jeune acteur britannique, alors âgé de 15 ans, a donné la réplique à Reese Witherspoon dans Vanity Fair : La Foire aux vanités, une grosse production en costumes de la réalisatrice Mira Naïr, d’après le roman de William Thackeray.

Son rôle ? Celui du fils de Becky Sharp, l’héroïne ambitieuse incarnée par la star américaine. Ravi, le jeune homme se dit que sa carrière est lancée. Hélas… "Je suis allé à l’avant-première et personne ne m’avait prévenu que j’avais été coupé au montage", racontera-t-il des années après dans une interview à W. "La directrice de casting Mary Selway s’est sentie tellement coupable qu’elle m’a fait auditionner en priorité pour un rôle dans Harry Potter". C’est celui de Cedric Diggory, l’élève de Poufsouffle qui donne du fil à retordre au héros lors du tournoi des trois sorciers.

À l'époque il rêve d'être chanteur

Sur le plateau de la saga, le jeune acteur débarque dans un autre univers. "L’une des premières scènes que j’ai tournées, c’est dans le labyrinthe magique, à la fin. Je n’avais jamais rien fait avec des effets spéciaux, des cascades. C’était très intimidant pour moi à l’époque", expliquera-t-il plus tard dans une interview vidéo à Q. "Je me rappelle d’une scène ou je devais brandir ma baguette magique et je me trouvais tellement idiot que je me suis mis à la tenir à deux mains comme si c’était un revolver. Un peu comme si j’étais dans Die Hard."

Dans le film, Robert Pattinson tient sa baguette "à la Bruce Willis". - Warner

Si le destin tragique du personnage marque les spectateurs, son interprète reste encore dans l’ombre de Daniel Radcliffe et des stars de la saga. "J’ai vécu un certain temps avec l’argent du film", révèlera-t-il. "J’ai emménagé dans un appartement dans le quartier de Soho, à Londres. À l’époque, je me voyais plutôt faire de la musique. Je ne sais pas pourquoi je pensais ça. Parce que personne n’y croyait. Mais je faisais sans cesse des scènes ouvertes. Et un jour je me suis retrouvé complètement fauché."

Robert Pattinson s’envole alors pour Los Angeles afin d’auditionner pour un petit film fantastique intitulé Twilight. Paniqué à l’idée d’échouer, il téléphone à son agent qui lui recommande d’avaler un cachet de Valium. Plus tard il avouera avoir totalement plané dans le taxi le conduisant au casting. Et que si les producteurs ont craqué pour son attitude détachée, c’est parce qu’il était encore sous l’effet du médicament. On connaît la suite.